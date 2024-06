"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Your browser does not support the audio element.

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные". Своими впечатлениями он поделился с российским тревел-блогером, а его отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license