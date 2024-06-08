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"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"

1:13
Туризм

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные". Своими впечатлениями он поделился с российским тревел-блогером, а его отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Американец рассказал, что посетил Россию дважды. Первый раз он вынужден был арендовать квартиру из-за ограниченного бюджета, поскольку цены на приличные отели в столице оказались слишком высокими.

"Квартиры были чистыми и просторными, с минималистичным ремонтом, — отметил он. — Я ожидал увидеть ковры на стенах, коллекции матрешек и балалайки, но всё оказалось очень современным".

Однако мужчина пожаловался на отсутствие некоторых базовых вещей в квартирах.

"Я посмотрел множество объявлений о посуточной аренде. Представьте себе: телевизор считается плюсом, — пояснил он. — Даже в самой удаленной деревне Алабамы в каждой лачуге есть большой телевизор".

Иностранец сделал вывод, что Россия развивается немного медленнее, чем Алабама.

"Кстати, кондиционеры здесь тоже считаются роскошью, о которой обязательно упоминают в преимуществах", — подчеркнул он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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