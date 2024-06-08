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Шасси самолета Red Wings загорелось после посадки в Москве: детали инцидента

Шасси самолета Red Wings загорелось после посадки в Москве

0:54
Туризм

Шасси самолета авиакомпании Red Wings загорелось после посадки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Шасси самолета Red Wings загорелось после посадки в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инцидент произошел с Boeing 777, выполнявшим рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, в ночь на 6 июня. Лайнер приземлился в аэропорту Жуковский и припарковался на стоянке.

"Во время послеполетного осмотра техперсонал заметил возгорание в районе тормозного устройства среднего внешнего пневматика левой стойки шасси", — говорится в сообщении.

Пожар был быстро потушен ручным огнетушителем. Специалисты осмотрели тормоза и колеса самолета, не обнаружив видимых повреждений. Самолет был временно отстранен от полетов, техники провели все необходимые ремонтные работы, и уже 7 июня он вновь отправился в Египет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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