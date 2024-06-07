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Эксперт рассказала, в какие страны лучше точно не ездить без подготовки

Наталья Ансталь рассказала, в каких странах туристов точно не ждут

1:15
Туризм

Наталья Ансталь, туристический эксперт, в интервью для News рассказала, какие страны представляют наибольшую опасность для путешественников. По её словам, это Ливия, Афганистан и Сирия.

Наталья Ансталь рассказала, в каких странах туристов точно не ждут
Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Также она отметила, что тем, кто планирует поездку в Венесуэлу, следует быть готовыми к высокому уровню преступности в этой стране.

Специалист также назвала опасными направлениями острова Тринидад и Мексику. Она пояснила, что в некоторых районах Мексики лучше не появляться из-за картелей, которые там властвуют. Даже в туристических зонах Мексики не стоит выставлять на всеобщее обозрение крупные суммы денег и дорогую технику.

К опасным направлениям, по словам эксперта, относится и Сомали. Она отметила, что есть люди, которые стремятся туда попасть, но неопытным туристам лучше отказаться от этой идеи, как и от поездки в Центральную Африку.

Чтобы отдых прошёл комфортно и безопасно, Наталья Ансталь посоветовала всегда перед поездкой изучать внутреннюю политику государства, его законы и традиции.адиции. В особенности если речь идет о новом для вас направлении.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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