Лидер турецкой партии призвал соотечественников отказаться от поездок на греческие острова, утверждая, что каждый евро, потраченный на отдых там, способствует финансированию греческой армии.
Такое заявление сделал председатель партии "Победа" Юмит Оздаг, отметив, что греческие острова находятся на территории, которую Турция считает оккупированной.
Однако многие турки критически отнеслись к его словам, указывая на высокие цены в Турции, которые вынуждают их искать более доступные варианты отдыха за границей. Они также подчеркивают, что некоторые турецкие бизнесмены наживаются на своих соотечественниках, пользуясь инфляцией, вызванной неэффективным управлением государства.
Некоторые комментаторы предложили другие способы выразить протест против политики правительства, вместо бойкота греческих островов или других стран. Дискуссия на эту тему продолжается, активно обсуждаются национальные интересы и экономическая стратегия.
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