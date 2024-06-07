Российский блогер рассказал о положении женщин в Таджикистане: современные реалии и традиции

Россиянин посетив Таджикистан, рассказал об отношении местных к женщинам

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер и путешественник посетил Таджикистан и поделился своим мнением о местных мужчинах и их отношении к женщинам в личном блоге на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Шухрат Саъдиев is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он отметил, что правила и устои в этой среднеазиатской стране уже не столь строгие, как раньше или как в некоторых арабских странах с сильными патриархальными традициями.

"В городах и даже небольших поселках женщин больше не запирают дома, — отметил блогер. — Однако в отдаленных кишлаках и горных районах все еще встречаются консервативные семьи, где девушки выходят замуж не по своему выбору, а по решению отца".

По словам блогера, в таких селениях таджики часто не учитывают мнение женщин. "Бывают случаи, когда девушка отвергает ухаживания парня, и тогда он начинает добиваться её через отца", — пояснил он.