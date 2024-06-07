Пассажирка El Al тайком закурила в туалете и сорвала вылет самолета

Пассажирка авиакомпании El Al тайком закурила в туалете самолета, что привело к задержке вылета. Об этом сообщает Ynet.
По информации издания, инцидент произошел 6 июня на рейсе из Тель-Авива в Париж. Во время взлета женщина пошла в туалет и, несмотря на попытки бортпроводников ее остановить, закрылась внутри и закурила.
Сигаретный дым быстро распространился по салону, после чего экипаж использовал огнетушитель. Нарушительницу сняли с рейса, а вылет самолета был отложен.
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