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Пассажирка El Al тайком закурила в туалете и сорвала вылет самолета

Пассажирка тайком покурила в туалете самолета и сорвала рейс

0:35
Туризм

Пассажирка авиакомпании El Al тайком закурила в туалете самолета, что привело к задержке вылета. Об этом сообщает Ynet.

Пассажирка тайком покурила в туалете самолета и сорвала рейс
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания, инцидент произошел 6 июня на рейсе из Тель-Авива в Париж. Во время взлета женщина пошла в туалет и, несмотря на попытки бортпроводников ее остановить, закрылась внутри и закурила.

Сигаретный дым быстро распространился по салону, после чего экипаж использовал огнетушитель. Нарушительницу сняли с рейса, а вылет самолета был отложен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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