Пассажирка El Al тайком закурила в туалете и сорвала вылет самолета

Пассажирка тайком покурила в туалете самолета и сорвала рейс

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании El Al тайком закурила в туалете самолета, что привело к задержке вылета. Об этом сообщает Ynet.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания, инцидент произошел 6 июня на рейсе из Тель-Авива в Париж. Во время взлета женщина пошла в туалет и, несмотря на попытки бортпроводников ее остановить, закрылась внутри и закурила.

Сигаретный дым быстро распространился по салону, после чего экипаж использовал огнетушитель. Нарушительницу сняли с рейса, а вылет самолета был отложен.