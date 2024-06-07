Стюардесса "Уральских авиалиний" взбудоражила иностранцев снимками в униформе

Красивая стюардесса из России покорила сердца иностранцев

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса российской авиакомпании "Уральские авиалинии" сфотографировалась в форме и привлекла внимание зарубежных пользователей. Снимки были опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На фото стюардесса одета в темно-синий пиджак и белую рубашку. Волосы убраны в пучок, а образ дополнен красным шейным платком, пилоткой и белыми перчатками.

Подписчики аккаунта выразили восхищение внешностью стюардессы в комментариях. Они написали: "Милая", "Такая красивая", "Потрясающая дама", "Очень привлекательная и абсолютно шикарная", "Удивительная", "Великолепная".