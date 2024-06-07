Стюардесса "Уральских авиалиний" взбудоражила иностранцев снимками в униформе

Стюардесса российской авиакомпании "Уральские авиалинии" сфотографировалась в форме и привлекла внимание зарубежных пользователей. Снимки были опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На фото стюардесса одета в темно-синий пиджак и белую рубашку. Волосы убраны в пучок, а образ дополнен красным шейным платком, пилоткой и белыми перчатками.
Подписчики аккаунта выразили восхищение внешностью стюардессы в комментариях. Они написали: "Милая", "Такая красивая", "Потрясающая дама", "Очень привлекательная и абсолютно шикарная", "Удивительная", "Великолепная".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?