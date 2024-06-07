Австралийская туристка потеряла полмиллиона рублей из-за укуса дикой обезьяны на Бали

Туристка заплатила 532 тысячи рублей из-за укуса обезьяны на Бали

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралийская туристка потеряла полмиллиона рублей после укуса дикой обезьяны в приюте для животных на Бали, сообщает Daily Mail.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания, Джами Гроувс путешествовала по индонезийскому острову с подругой. В приюте для животных, куда они зашли для фотографии, девушку укусила обезьяна. Лечение обошлось ей в 6 тысяч долларов (около 532 тысяч рублей).

На видео из больницы видно, как Гроувс лежит на кушетке, а ее подруга беседует с врачом. Она спросила, что будет, если Джами заразится бешенством. Медик ответил, что лечения от этого нет, на что обе девушки отреагировали истерическим смехом.

"Простите, это не смешно", — добавила Гроувс в конце ролика.