Внутренний туризм в России: планы на создание комфортных условий к 2030 году

Российские власти стремятся создать комфортные и доступные условия для внутренних путешествий.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития внутреннего туризма как ключевого направления долгосрочной стратегии страны.
В рамках этого плана предполагается строительство разнообразных туристических объектов, включая гостиницы, парки развлечений, горнолыжные курорты и кемпинги, чтобы сделать отдых в России более доступным и комфортным.
По словам Путина, в течение следующих шести лет доля туризма в ВВП РФ должна достичь 5%. Он также отметил, что к 2030 году количество внутренних поездок с размещением в гостиницах увеличится до 140 млн человек.
Пленарная сессия ПМЭФ, в которой выступил российский лидер, началась 7 июня в 15:00 по московскому времени, и "Газета.Ru" вела прямую трансляцию мероприятия.
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