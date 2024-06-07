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Внутренний туризм в России: планы на создание комфортных условий к 2030 году

В РФ создадут комфортные и доступные условия для внутренних путешествий

1:08
Туризм

Российские власти стремятся создать комфортные и доступные условия для внутренних путешествий.

В РФ создадут комфортные и доступные условия для внутренних путешествий
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития внутреннего туризма как ключевого направления долгосрочной стратегии страны.

В рамках этого плана предполагается строительство разнообразных туристических объектов, включая гостиницы, парки развлечений, горнолыжные курорты и кемпинги, чтобы сделать отдых в России более доступным и комфортным.

По словам Путина, в течение следующих шести лет доля туризма в ВВП РФ должна достичь 5%. Он также отметил, что к 2030 году количество внутренних поездок с размещением в гостиницах увеличится до 140 млн человек.

Пленарная сессия ПМЭФ, в которой выступил российский лидер, началась 7 июня в 15:00 по московскому времени, и "Газета.Ru" вела прямую трансляцию мероприятия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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