Отель в скале: как Северная Осетия привлекает туристов — строительство начнется в 2025 году

В Северной Осетии начнется строительство уникального отеля в скале

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Северной Осетии планируется строительство отеля, вырубленного в скале. Отель будет иметь категорию 4 звезды, а начало строительства запланировано на 2025 год.

Фото: www.flickr.com by Photo Dharma from Sadao, Thailand is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Мы реализуем проект "Кахтисар", в рамках которого будет построен уникальный отель категории 4 звезды, аналогов которому нет", — сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Меняйло, проект в настоящее время проходит правительственную экспертизу, а строительно-монтажные работы начнутся в следующем году.

"Кахтисар — это древнее городище. Отель не нарушит экологию и сохранит культурное наследие. Рядом находятся водопады, что делает это место особенно красивым", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум — 2024 проходит с 5 по 8 июня, его тема — "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, а ТАСС является информационным партнером мероприятия.