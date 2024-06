Отель в скале: как Северная Осетия привлекает туристов — строительство начнется в 2025 году

В Северной Осетии планируется строительство отеля, вырубленного в скале. Отель будет иметь категорию 4 звезды, а начало строительства запланировано на 2025 год.

Фото: www.flickr.com by Photo Dharma from Sadao, Thailand is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license