Как русские в Лос-Анджелесе сочетают авокадо и "рунглиш" в своей повседневной жизни

"Американизация" русских иммигрантов в Лос-Анджелесе проходит успешно

Русские иммигранты в Лос-Анджелесе адаптировались к местной культуре, сохраняя при этом свою уникальность. Они говорят на смешанном языке "рунглиш", который объединяет русские и английские слова. Авокадо стало для них привычным продуктом питания, о чём свидетельствуют туристы из России.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Эти изменения заметны в их повседневной жизни: вместо традиционных российских продуктов, таких как хлеб и колбасы, они теперь предпочитают авокадо и другие экзотические фрукты и овощи. Кроме того, большинство семей обзавелись автомобилями — в среднем по две-три машины на семью, чтобы преодолевать значительные расстояния между домом и работой.

Таким образом, жизнь русскоязычного сообщества в Лос-Анджелесе сильно отличается от жизни в России. Тем не менее, они продолжают сохранять свои национальные традиции и обычаи, несмотря на адаптацию к новому окружению.