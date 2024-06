Как русские в Лос-Анджелесе сочетают авокадо и "рунглиш" в своей повседневной жизни

Русские иммигранты в Лос-Анджелесе адаптировались к местной культуре, сохраняя при этом свою уникальность. Они говорят на смешанном языке "рунглиш", который объединяет русские и английские слова. Авокадо стало для них привычным продуктом питания, о чём свидетельствуют туристы из России.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain