Назван самый мощный паспорт в мире: рейтинг VisaGuide 2024

VisaGuide Passport Index опубликовал данные за 2024 год о самых мощных паспортах мира. Согласно исследованию, сингапурский паспорт занял первое место с 91,45 балла, обеспечивая безвизовый въезд в 159 стран, включая Шенгенскую зону, Австралию, Великобританию и США, а также визу по прибытии в 27 странах.
Итальянский паспорт поднялся на вторую позицию, набрав 90,49 балла. Его владельцы могут посещать 107 стран без виз, а также получать электронные визы или визы по прибытии в 10 и 20 странах соответственно.
В топ-5 рейтинга вошли европейские страны: Испания (третье место), Франция (четвертое место) и Венгрия (пятое место). Германия, традиционно считающаяся "локомотивом" Европы, заняла лишь 19-е место, уступив большинству европейских стран. Великобритания опустилась на 29-е место, однако её паспорт всё ещё позволяет безвизовый въезд в 143 страны.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?