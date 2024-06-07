Назван самый мощный паспорт в мире: рейтинг VisaGuide 2024

Сингапурский паспорт признан самым мощным в мире в 2024

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

VisaGuide Passport Index опубликовал данные за 2024 год о самых мощных паспортах мира. Согласно исследованию, сингапурский паспорт занял первое место с 91,45 балла, обеспечивая безвизовый въезд в 159 стран, включая Шенгенскую зону, Австралию, Великобританию и США, а также визу по прибытии в 27 странах.

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Итальянский паспорт поднялся на вторую позицию, набрав 90,49 балла. Его владельцы могут посещать 107 стран без виз, а также получать электронные визы или визы по прибытии в 10 и 20 странах соответственно.

В топ-5 рейтинга вошли европейские страны: Испания (третье место), Франция (четвертое место) и Венгрия (пятое место). Германия, традиционно считающаяся "локомотивом" Европы, заняла лишь 19-е место, уступив большинству европейских стран. Великобритания опустилась на 29-е место, однако её паспорт всё ещё позволяет безвизовый въезд в 143 страны.