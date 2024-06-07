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Назван самый мощный паспорт в мире: рейтинг VisaGuide 2024

Сингапурский паспорт признан самым мощным в мире в 2024

1:13
Туризм

VisaGuide Passport Index опубликовал данные за 2024 год о самых мощных паспортах мира. Согласно исследованию, сингапурский паспорт занял первое место с 91,45 балла, обеспечивая безвизовый въезд в 159 стран, включая Шенгенскую зону, Австралию, Великобританию и США, а также визу по прибытии в 27 странах.

Сингапурский паспорт признан самым мощным в мире в 2024
Фото: pixabay.com by Cytis is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Итальянский паспорт поднялся на вторую позицию, набрав 90,49 балла. Его владельцы могут посещать 107 стран без виз, а также получать электронные визы или визы по прибытии в 10 и 20 странах соответственно.

В топ-5 рейтинга вошли европейские страны: Испания (третье место), Франция (четвертое место) и Венгрия (пятое место). Германия, традиционно считающаяся "локомотивом" Европы, заняла лишь 19-е место, уступив большинству европейских стран. Великобритания опустилась на 29-е место, однако её паспорт всё ещё позволяет безвизовый въезд в 143 страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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