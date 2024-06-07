Как дефицит гостиниц на Курильских островах влияет на туризм

Сахалинская область активно развивает свою туристическую отрасль, однако на Курильских островах всё ещё не хватает гостиниц. Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что спрос на отдых на этих островах значительно превышает предложение, и именно дефицит свободных номеров является главным препятствием для увеличения туристического потока.
До недавнего времени на Курильских островах было всего около 250 гостиничных мест, но благодаря открытию новых отелей и гестхаусов эта цифра начала расти. Например, на острове Итуруп открылся новый гостиничный комплекс на 54 номера, на Кунашире — глэмпинг из 22 домов, а на острове Парамушир строится отель на 120 мест. В будущем, после завершения всех проектов, общее количество доступных номеров увеличится на 1500.
Тем не менее, несмотря на появление новых мест размещения, проблема нехватки отелей остаётся актуальной. Это приводит к тому, что многие туристы вынуждены отказываться от посещения Курильских островов или искать альтернативные варианты размещения за пределами официальных гостиниц.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?