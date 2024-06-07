Как дефицит гостиниц на Курильских островах влияет на туризм

На Курилах дефицит отелей для туристов

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сахалинская область активно развивает свою туристическую отрасль, однако на Курильских островах всё ещё не хватает гостиниц. Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что спрос на отдых на этих островах значительно превышает предложение, и именно дефицит свободных номеров является главным препятствием для увеличения туристического потока.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

До недавнего времени на Курильских островах было всего около 250 гостиничных мест, но благодаря открытию новых отелей и гестхаусов эта цифра начала расти. Например, на острове Итуруп открылся новый гостиничный комплекс на 54 номера, на Кунашире — глэмпинг из 22 домов, а на острове Парамушир строится отель на 120 мест. В будущем, после завершения всех проектов, общее количество доступных номеров увеличится на 1500.

Тем не менее, несмотря на появление новых мест размещения, проблема нехватки отелей остаётся актуальной. Это приводит к тому, что многие туристы вынуждены отказываться от посещения Курильских островов или искать альтернативные варианты размещения за пределами официальных гостиниц.