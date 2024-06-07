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Рекордное количество пожертвований: как S7 Priority поддерживает благотворительные организации

Участники S7 Priority пожертвовали более 65 миллионов миль на благотворительность

2:53
Туризм

За последние два года участники программы лояльности S7 Priority от S7 Airlines проявили значительное милосердие, пожертвовав на благотворительность более 65 миллионов бонусных миль. Этот вклад позволил многим подопечным различных фондов отправиться на лечение, встретиться с близкими и получить помощь от волонтеров.

Участники S7 Priority пожертвовали более 65 миллионов миль на благотворительность
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Объем пожертвованных миль значительно увеличился. В 2022 году объем пожертвований составил менее четверти от нынешнего, а в 2023 году число переводов превысило 22 000, что в пять раз больше, чем в предыдущем году.

Иван Иванищенко, директор по развитию программы лояльности S7 Group, сообщил, что за первые пять месяцев 2024 года участники программы S7 Priority перевели на благотворительность более 20 миллионов миль.

"Мы наблюдаем, что все больше участников программы S7 Priority жертвуют бонусные мили на благотворительность. Чтобы упростить этот процесс, мы разрабатываем функцию автоматических переводов миль в благотворительные фонды", — отметил он.

В последней версии приложения S7 Airlines для Android появилась функция автоматических переводов миль на благотворительность. Для ее использования нужно зайти в раздел "Действия с милями" и выбрать вкладку "Пожертвовать мили". Здесь можно настроить автоматический перевод от 1% до 10% миль или указать точное значение вручную. С момента активации услуги списания будут происходить автоматически с каждого поступления миль. Участники могут одновременно переводить мили в несколько фондов, задавая процент отчислений для каждого. В любой момент можно отключить автоперевод, изменить фонд или процент отчислений.

Программа лояльности S7 Priority поддерживает ряд благотворительных организаций, включая "Обыкновенное чудо", Русфонд, "Свет", "Ты ему нужен", фонд помощи бездомным животным "Рэй" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Полный список поддерживаемых организаций доступен на официальном сайте S7 Airlines.

S7 Airlines регулярно помогает благотворительным организациям. В 2023 году авиакомпания пожертвовала четыре миллиона миль на благотворительность ко Дню защиты детей и перевела средства для подопечных благотворительной организации "Ночлежка" перед Новым годом.

Эти инициативы подчеркивают важность программы S7 Priority и демонстрируют готовность авиакомпании и её пассажиров поддерживать благотворительные проекты, оказывая реальную помощь нуждающимся.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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