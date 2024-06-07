Уникальная экотропа на Алтае открылась для посетителей в начале июня

5 июня 2024 года во Всемирный день окружающей среды состоялось открытие нового сезона для посетителей туристического объекта "В гости к лесу. Тропа чувств". Это эколого-просветительский маршрут, который начал свою работу в прошлом году в Катунском заповеднике на Алтае.
Посетителям предлагают совершить уникальное путешествие в мир живой, первозданной природы, где можно будет ее почувствовать, пощупать, ощутить запах и т. д. Для этого на экотропе установлены различные инсталляции.
Протяженность тропы составляет 1,5 км.
Проект реализован осенью прошлого года Группой компаний Б1 и фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Зеленая миссия".
В новом туристическом сезоне Катунский заповедник ожидает в гости более 10 тыс. посетителей. И это не только жители ближайших регионов, но и туристы со всей России.
Также экотропа может использоваться для реабилитации людей с нарушениями сенсорного восприятия.
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