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Уникальная экотропа на Алтае открылась для посетителей в начале июня

2:29
Туризм

5 июня 2024 года во Всемирный день окружающей среды состоялось открытие нового сезона для посетителей туристического объекта "В гости к лесу. Тропа чувств". Это эколого-просветительский маршрут, который начал свою работу в прошлом году в Катунском заповеднике на Алтае.

Уникальная экотропа на Алтае открылась для посетителей в начале июня
Фото: Пресс-служба Катунского биосферного заповедника

Посетителям предлагают совершить уникальное путешествие в мир живой, первозданной природы, где можно будет ее почувствовать, пощупать, ощутить запах и т. д. Для этого на экотропе установлены различные инсталляции.

  • "История в кольцах". Где представлены спилы всех видов деревьев, которые произрастают на территории заповедника. Также инсталляция сопровождается информационным стендом по дендрохронологии.
  • "Крылья". Это деревянные макеты 3-х видов птиц — беркута, филина и черного аиста с размахом крыльев в натуральную величину. С помощью этих макетов посетители смогут оценить масштаб и величие небесных жителей.
  • Инсталляция "Голоса леса", которая имитирует звуки животных, обитающих в заповеднике.
  • Арома-инсталляция, которая представляет собой бетонные барельефы с отпечатками ароматических растений. Рядом с каждым барельефом расположены контейнеры с аромаслами, содержащими запах определенного растения.
  • Тактильные ящики с секретом, где гости заповедника должны будут наощупь и по запаху определить содержимое.
  • Инсталляция "Паутина" — огромная веревочная сетка, по которой посетители смогут полазить.
  • Тактильная тропа "Круг ощущений". Гости смогут пройтись по ней босиком с закрытыми глазами, чтобы определить вид почвы. Это может быть галька, песок, береста, еловые шишки и т. д.

Протяженность тропы составляет 1,5 км.

Проект реализован осенью прошлого года Группой компаний Б1 и фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Зеленая миссия".

В новом туристическом сезоне Катунский заповедник ожидает в гости более 10 тыс. посетителей. И это не только жители ближайших регионов, но и туристы со всей России.

Также экотропа может использоваться для реабилитации людей с нарушениями сенсорного восприятия.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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