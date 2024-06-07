Уникальная экотропа на Алтае открылась для посетителей в начале июня

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

5 июня 2024 года во Всемирный день окружающей среды состоялось открытие нового сезона для посетителей туристического объекта "В гости к лесу. Тропа чувств". Это эколого-просветительский маршрут, который начал свою работу в прошлом году в Катунском заповеднике на Алтае.

Фото: Пресс-служба Катунского биосферного заповедника

Посетителям предлагают совершить уникальное путешествие в мир живой, первозданной природы, где можно будет ее почувствовать, пощупать, ощутить запах и т. д. Для этого на экотропе установлены различные инсталляции.

"История в кольцах". Где представлены спилы всех видов деревьев, которые произрастают на территории заповедника. Также инсталляция сопровождается информационным стендом по дендрохронологии.

Где представлены спилы всех видов деревьев, которые произрастают на территории заповедника. Также инсталляция сопровождается информационным стендом по дендрохронологии. "Крылья". Это деревянные макеты 3-х видов птиц — беркута, филина и черного аиста с размахом крыльев в натуральную величину. С помощью этих макетов посетители смогут оценить масштаб и величие небесных жителей.

Это деревянные макеты 3-х видов птиц — беркута, филина и черного аиста с размахом крыльев в натуральную величину. С помощью этих макетов посетители смогут оценить масштаб и величие небесных жителей. Инсталляция "Голоса леса" , которая имитирует звуки животных, обитающих в заповеднике.

, которая имитирует звуки животных, обитающих в заповеднике. Арома-инсталляция , которая представляет собой бетонные барельефы с отпечатками ароматических растений. Рядом с каждым барельефом расположены контейнеры с аромаслами, содержащими запах определенного растения.

, которая представляет собой бетонные барельефы с отпечатками ароматических растений. Рядом с каждым барельефом расположены контейнеры с аромаслами, содержащими запах определенного растения. Тактильные ящики с секретом , где гости заповедника должны будут наощупь и по запаху определить содержимое.

, где гости заповедника должны будут наощупь и по запаху определить содержимое. Инсталляция "Паутина" — огромная веревочная сетка, по которой посетители смогут полазить.

— огромная веревочная сетка, по которой посетители смогут полазить. Тактильная тропа "Круг ощущений". Гости смогут пройтись по ней босиком с закрытыми глазами, чтобы определить вид почвы. Это может быть галька, песок, береста, еловые шишки и т. д.

Протяженность тропы составляет 1,5 км.

Проект реализован осенью прошлого года Группой компаний Б1 и фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Зеленая миссия".

В новом туристическом сезоне Катунский заповедник ожидает в гости более 10 тыс. посетителей. И это не только жители ближайших регионов, но и туристы со всей России.

Также экотропа может использоваться для реабилитации людей с нарушениями сенсорного восприятия.