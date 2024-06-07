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"Императрица" убила туристку, пытавшуюся сделать селфи в Мексике, на глазах у её ребенка

Поезд в Мексике на скорости сбил туристку на глазах ее ребенка и попал на видео

0:47
Туризм

В Мексике туристка попала под старинный поезд на глазах у своего ребенка, и это было зафиксировано на видео, опубликованном Daily Mail.

Поезд в Мексике на скорости сбил туристку на глазах ее ребенка и попал на видео
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным британского таблоида, инцидент произошел 4 июня в городе Нопала-де-Вильягран. Поезд "Императрица", следовавший из Канады в Мехико, привлек множество восторженных зрителей на станции, среди которых была 25-летняя женщина с ребенком. Несмотря на предупреждения местных работников, она подошла слишком близко к путям.

На видео видно, как поршни поезда ударяют женщину по голове, когда она пыталась сделать селфи на фоне состава. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Ребенок не пострадал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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