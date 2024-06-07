"Императрица" убила туристку, пытавшуюся сделать селфи в Мексике, на глазах у её ребенка

В Мексике туристка попала под старинный поезд на глазах у своего ребенка, и это было зафиксировано на видео, опубликованном Daily Mail.
Согласно данным британского таблоида, инцидент произошел 4 июня в городе Нопала-де-Вильягран. Поезд "Императрица", следовавший из Канады в Мехико, привлек множество восторженных зрителей на станции, среди которых была 25-летняя женщина с ребенком. Несмотря на предупреждения местных работников, она подошла слишком близко к путям.
На видео видно, как поршни поезда ударяют женщину по голове, когда она пыталась сделать селфи на фоне состава. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Ребенок не пострадал.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?