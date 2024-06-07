"Императрица" убила туристку, пытавшуюся сделать селфи в Мексике, на глазах у её ребенка

Поезд в Мексике на скорости сбил туристку на глазах ее ребенка и попал на видео

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Мексике туристка попала под старинный поезд на глазах у своего ребенка, и это было зафиксировано на видео, опубликованном Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным британского таблоида, инцидент произошел 4 июня в городе Нопала-де-Вильягран. Поезд "Императрица", следовавший из Канады в Мехико, привлек множество восторженных зрителей на станции, среди которых была 25-летняя женщина с ребенком. Несмотря на предупреждения местных работников, она подошла слишком близко к путям.

На видео видно, как поршни поезда ударяют женщину по голове, когда она пыталась сделать селфи на фоне состава. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Ребенок не пострадал.