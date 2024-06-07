Полицейские на Филиппинах похитили туристов ради выкупа в 3,7 миллиона рублей

На Филиппинах полицейские похитили туристов с целью получения выкупа в размере 2,5 миллиона песо (3,7 миллиона рублей), сообщает Daily Mail.
Согласно информации британского таблоида, четверо полицейских на мотоциклах остановили роскошный автомобиль, марка которого не уточняется. В машине находились трое граждан Китая и один гражданин Малайзии. Гражданские помощники полицейских надели на заложников наручники и поместили их в фургон. Двое из задержанных сумели сбежать.
Оставшихся заложников избили и заставили заплатить выкуп. Вскоре полицейских удалось задержать благодаря показаниям сбежавших туристов. Помощников преступников пока разыскивают.
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