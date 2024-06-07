Индонезия рассматривает отмену виз для граждан 20 стран, включая Россию

Власти Индонезии рассматривают возможность отмены визового режима для граждан 20 стран, включая Россию. Об этом сообщил министр туризма Индонезии Сандиага Уно в интервью РИА Новости.
"Мы подали наш запрос и предложение, которые в настоящее время обсуждаются различными министерствами перед подачей на утверждение президенту", — пояснил министр.
Он также отметил, что речь идет о странах, из которых в Индонезию поступает наибольшее число туристов, и Россия входит в этот список.
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