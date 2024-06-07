Индонезия рассматривает отмену виз для граждан 20 стран, включая Россию

Индонезия планирует отмену виз для россиян и граждан еще 19 стра

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Индонезии рассматривают возможность отмены визового режима для граждан 20 стран, включая Россию. Об этом сообщил министр туризма Индонезии Сандиага Уно в интервью РИА Новости.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

"Мы подали наш запрос и предложение, которые в настоящее время обсуждаются различными министерствами перед подачей на утверждение президенту", — пояснил министр.

Он также отметил, что речь идет о странах, из которых в Индонезию поступает наибольшее число туристов, и Россия входит в этот список.