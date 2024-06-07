Известны самые дешевые направления для отдыха в стране летом

РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первый месяц лета самые дешевые направления для отдыха оказались в Республике Мордовия и Забайкальском крае. Такие данные представил Российский союз туриндустрии (РСТ), исследование которого попало в распоряжение "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Altushkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В Мордовии стоимость ночи в гостинице категории до двух звезд в июне составит 2,2 тысячи рублей, в Забайкальском крае — 2,4 тысячи рублей, в Омской области — 3,4 тысячи рублей, в Томской области — 3,7 тысячи рублей, в Хабаровском крае — также 3,7 тысячи рублей.

Отели категории три звезды будут стоить немного дороже: в Забайкальском крае — 2,6 тысячи рублей, в Курганской области — 2,8 тысячи рублей, в Брянской области — 3,5 тысячи рублей, в Ульяновской области — 3,3 тысячи рублей, в Белгородской области — 3,6 тысячи рублей.

Самые дешевые варианты размещения в четырехзвездочных гостиницах были обнаружены в Пензенской области (4,5 тысячи рублей), Оренбургской области (4,7 тысячи рублей), Брянской области (4,7 тысячи рублей), Курской области (4,7 тысячи рублей), и Республике Ингушетия (4,8 тысячи рублей).