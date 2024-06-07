Лабрадор задержал кубинца за контрабанду кубинских сигар в Шереметьево

Лабрадор поймал кубинца с сигаретами в Шереметьево

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранный гражданин попытался тайно ввезти в Россию кубинские сигары, но был задержан в аэропорту благодаря служебной собаке таможенников. Об этом "Ленте.ру" сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. 60-летний гражданин Кубы пытался незаконно провезти крупную партию сигар из Кайо-Коко. Однако во время таможенного контроля служебный лабрадор по кличке Мартин начал царапать один из чемоданов на ленте рентгена.

При осмотре багажа таможенники обнаружили две коробки сигар COHIBA и два полиэтиленовых пакета с сигарами без маркировки. Всего было найдено 150 сигар, стоимость которых, по оценке экспертов, составляет около 400 тысяч рублей. Теперь кубинцу грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.