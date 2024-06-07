Сколько молодожены тратят на свадебные путешествия: опрос МТС Travel

Большинство молодоженов едут в свадебное путешествие по России

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, поделились своими направлениями для медового месяца и расходами на эти поездки, сообщает МТС Travel.

Фото: unsplash.com by Andrew Itaga and73w is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование, проведенное специалистами компании среди тысячи пользователей, показало, что две трети из них состоят в браке и отправлялись в свадебное путешествие. Примечательно, что 15 процентов предпочли провести отпуск вместо торжества, а для каждого десятого такая поездка была подарком от друзей и родственников.

Более половины (58 процентов) респондентов провели медовый месяц в путешествиях по России. Каждая третья пара (31 процент) отправлялась за границу, а 11 процентов смогли совместить оба варианта.

Почти половина пар потратила на свадебное путешествие от 100 до 300 тысяч рублей на двоих. Около трети уложились в сумму от 50 до 100 тысяч, а каждый десятый сообщил, что поездка обошлась дороже полумиллиона рублей. Практически никто не пожалел о затраченных средствах — 97 процентов отметили, что остались довольны медовым месяцем.

Две трети пар выбрали пляжный отдых для свадебного путешествия, 36 процентов предпочли экскурсионные туры, четверть отправилась в морские или речные круизы, а 21 процент отдыхали в оздоровительных комплексах со спа-процедурами. Реже всего — в 14 процентах случаев — молодожены выбирали активный вид отдыха (можно было выбрать несколько вариантов ответов).

Большинство (64 процента) провели медовый месяц, который длился одну-две недели, и только один процент был в отпуске дольше месяца.