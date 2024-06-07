ООН призывает открыть границы, комментируя отказ Норвегии в визах гражданам РФ

ООН пытается посредничать в вопросе отказа отдельных стран выдавать туристические визы по национальному признаку, заявила РИА Новости исполнительный директор департамента ООН по туризму Наталья Байона.
Комментируя отказ Норвегии выдавать визы гражданам РФ, приезжающим с туристическими целями, Байона отметила, что её ведомство обладает ограниченными полномочиями в сфере национальной политики стран, но активно поддерживает идею полного открытия границ.
"Мы оцениваем положение стран с точки зрения их открытости. Мы убеждены, что более открытые страны достигают большего прогресса и конкурентоспособности. Мы всегда готовы выступать посредником для урегулирования таких вопросов," — заявила исполнительный директор на Международном форуме туризма и инвестиций в Джакарте.
Байона также подчеркнула важность открытой экономики и туризма для стран.
"Мы всегда призываем правительства открывать свои границы," — подытожила она.
В конце мая Норвегия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, приезжающих с туристическими целями, уточнив, что россиянам, прибывающим в страну с туристическими и другими целями, не являющимися первостепенными, будет отказано во въезде.
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