ООН призывает открыть границы, комментируя отказ Норвегии в визах гражданам РФ

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

ООН пытается посредничать в вопросе отказа отдельных стран выдавать туристические визы по национальному признаку, заявила РИА Новости исполнительный директор департамента ООН по туризму Наталья Байона.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Комментируя отказ Норвегии выдавать визы гражданам РФ, приезжающим с туристическими целями, Байона отметила, что её ведомство обладает ограниченными полномочиями в сфере национальной политики стран, но активно поддерживает идею полного открытия границ.

"Мы оцениваем положение стран с точки зрения их открытости. Мы убеждены, что более открытые страны достигают большего прогресса и конкурентоспособности. Мы всегда готовы выступать посредником для урегулирования таких вопросов," — заявила исполнительный директор на Международном форуме туризма и инвестиций в Джакарте.

Байона также подчеркнула важность открытой экономики и туризма для стран.

"Мы всегда призываем правительства открывать свои границы," — подытожила она.

В конце мая Норвегия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, приезжающих с туристическими целями, уточнив, что россиянам, прибывающим в страну с туристическими и другими целями, не являющимися первостепенными, будет отказано во въезде.