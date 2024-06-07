Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Благотворительный "МедЗабег" пройдет в столице
Защищаем черешни от полного разорения скворцами
Лидер группы "Мираж": Алла Пугачёва оказала большое влияние на карьеру многих звезд
Гастроэнтеролог Мельникова напомнила о риске отравиться покупными салатами и шаурмой
Избавляемся от прыщей под мышками: секреты чистой и здоровой кожи
Америка планирует ввести полный запрет на российский экспорт
Учёные опровергли миф о верности лебедей
Производство премиум-авто Aurus стартует в Санкт-Петербурге к концу года
"Дом.РФ" анализирует потребление ресурсов в домах от "ФСК регион"

ООН призывает открыть границы, комментируя отказ Норвегии в визах гражданам РФ

1:22
Туризм

ООН пытается посредничать в вопросе отказа отдельных стран выдавать туристические визы по национальному признаку, заявила РИА Новости исполнительный директор департамента ООН по туризму Наталья Байона.

ООН призывает открыть границы, комментируя отказ Норвегии в визах гражданам РФ
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Комментируя отказ Норвегии выдавать визы гражданам РФ, приезжающим с туристическими целями, Байона отметила, что её ведомство обладает ограниченными полномочиями в сфере национальной политики стран, но активно поддерживает идею полного открытия границ.

"Мы оцениваем положение стран с точки зрения их открытости. Мы убеждены, что более открытые страны достигают большего прогресса и конкурентоспособности. Мы всегда готовы выступать посредником для урегулирования таких вопросов," — заявила исполнительный директор на Международном форуме туризма и инвестиций в Джакарте.

Байона также подчеркнула важность открытой экономики и туризма для стран. 

"Мы всегда призываем правительства открывать свои границы," — подытожила она.

В конце мая Норвегия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, приезжающих с туристическими целями, уточнив, что россиянам, прибывающим в страну с туристическими и другими целями, не являющимися первостепенными, будет отказано во въезде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Учёные опровергли миф о верности лебедей
ООН призывает открыть границы, комментируя отказ Норвегии в визах гражданам РФ
Производство премиум-авто Aurus стартует в Санкт-Петербурге к концу года
"Дом.РФ" анализирует потребление ресурсов в домах от "ФСК регион"
Эксперты рассказали, что делать, если вам отказали в медицинской помощи по ОМС
Сложные углеводы нужны для правильной работы поджелудочной железы
Кому нельзя заниматься спортом на голодный желудок? Ответил врач
Использование воды от варки мяса для полива
Ученые ответили, почему собаки спят с человеком
Гид по выбору идеальной нюдовой помады для каждого тона кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников