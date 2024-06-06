Гусеницы уничтожили пруд с лотосами в Таиланде: что случилось в Чокчае

Гусеницы полностью уничтожили огромный пруд с лотосами в Таиланде

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде произошло необычное и печальное событие: огромный пруд с лотосами в районе Чокчай практически полностью уничтожили гусеницы. Живописная достопримечательность превратилась в бурое болото с множеством погибших растений. Местные жители утверждают, что гусеницы, являющиеся личинками ночного мотылька, за короткое время съели все цветы и листья лотоса.

Фото: pixabay.com by kangbch is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Местный рыбак рассказал, что эти гусеницы не представляют угрозы для человека и не вызывают аллергических реакций при контакте. Они просто поедают растения до тех пор, пока те не засохнут и не станут коричневыми. После этого процесс повторяется, и листья лотоса начинают расти снова.

Эксперты отметили, что проблема связана с высокой доступностью пищи для этих насекомых, что затрудняет борьбу с ними. В сельскохозяйственных районах фермеры могут использовать химические средства защиты, но в природных водоемах это невозможно. Поэтому единственный выход — позволить насекомым продолжать свой естественный цикл развития.