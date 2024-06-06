Из Санкт-Петербурга в Турцию: 120 рейсов в неделю в летнем расписании 2024 года

В летнем расписании 2024 года из Санкт-Петербурга в Турцию запланировано 120 рейсов в неделю. Это значительное увеличение числа рейсов указывает на рост спроса среди россиян на поездки в эту страну. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на АТОР.
Сообщается, что из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в Турцию будут выполняться 120 прямых рейсов в неделю по четырем направлениям: Стамбул, Анталия, Даламан и Бодрум. Полеты будут осуществлять шесть авиакомпаний: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, Southwind Airlines, "Аэрофлот" и "Россия".
Распределение рейсов следующее:
— В Стамбул — 35 рейсов в неделю;
— В Анталию — 77 рейсов в неделю;
— В Даламан — 5 рейсов в неделю;
— В Бодрум — 3 рейса в неделю.
При этом количество рейсов в Стамбул увеличится на 12% по сравнению с прошлым сезоном, в Анталию — на 57%, в Даламан — на 43%, и в Бодрум — на 15%.
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