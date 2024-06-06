Проблемы с отдыхом в Сочи: высокие цены, нехватка пляжей и плохая организация парковок

Туристы жалуются на нехватку пляжей и высокие цены на аренду в Сочи

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале летнего сезона в Сочи возникли проблемы с доступностью отдыха на море, высокими ценами на проживание и питание, а также навязчивыми услугами. Температура воды в Черном море всего +18°C, что затрудняет купание. Отдыхающие жалуются на шумные условия в номерах, нехватку пляжей и плохую организацию парковок.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Также туристы выражают недовольство ростом цен на аренду пляжного инвентаря и бунгало. Они сталкиваются с агрессивными продавцами, навязывающими покупку ненужных товаров или фотосессии с животными.

По прогнозам мэрии Сочи, с мая по сентябрь курорт посетят около 4,6 миллиона гостей. Однако туроператоры предупреждают, что из-за повышения цен на авиабилеты и нехватки мест в поездах многие россияне будут приезжать на личных автомобилях, что усугубит проблему с парковкой.