Проблемы с отдыхом в Сочи: высокие цены, нехватка пляжей и плохая организация парковок

В начале летнего сезона в Сочи возникли проблемы с доступностью отдыха на море, высокими ценами на проживание и питание, а также навязчивыми услугами. Температура воды в Черном море всего +18°C, что затрудняет купание. Отдыхающие жалуются на шумные условия в номерах, нехватку пляжей и плохую организацию парковок.
Также туристы выражают недовольство ростом цен на аренду пляжного инвентаря и бунгало. Они сталкиваются с агрессивными продавцами, навязывающими покупку ненужных товаров или фотосессии с животными.
По прогнозам мэрии Сочи, с мая по сентябрь курорт посетят около 4,6 миллиона гостей. Однако туроператоры предупреждают, что из-за повышения цен на авиабилеты и нехватки мест в поездах многие россияне будут приезжать на личных автомобилях, что усугубит проблему с парковкой.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?