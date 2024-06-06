Полис ОМС и дополнительные страховки: как подготовиться к внутреннему путешествию

Полиса ОМС в путешествии по России может быть недостаточно

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом самым популярным форматом отпуска среди россиян станут поездки по стране. Согласно аналитикам исследовательского центра портала Superjob. ru, 25% россиян выберут этот вариант. Среди наиболее востребованных направлений — Крым, Краснодарский край и Алтай.

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При поездках за границу многие россияне привыкли оформлять страховой полис, но для внутренних путешествий это делается реже. Хватит ли полиса ОМС для таких поездок, или стоит приобрести дополнительную страховку? Мы обратились за консультацией к Александру Макарову, руководителю проектного офиса страховой вертикали Банки. ру.

— Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечивает бесплатные медицинские услуги по всей России в государственных учреждениях. Он действует независимо от места регистрации и проживания застрахованного. Однако в регионе выдачи полиса доступна более широкая программа услуг, в то время как в других регионах помощь оказывается по базовой программе ОМС, в которую могут не входить некоторые услуги.

Кроме того, полис ОМС не покрывает ряд непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в поездке, например, экстренная медицинская помощь, стоматология, КТ, МРТ, медицинская транспортировка, расходы на возвращение домой из-за болезни и предоставление сопровождения врача. Эти расходы придется оплачивать самостоятельно. Программы страхования путешественников, как правило, покрывают такие расходы.

Также добровольное страхование, в отличие от ОМС, предусматривает организацию выбора клиники, записи на прием и оплату медицинских услуг страховой компанией, что особенно важно при срочной помощи.

Добровольное страхование также покрывает лечение в частных клиниках и коммерческих отделениях государственных больниц, что обеспечивает комфорт, отсутствие очередей и быстрое обследование.

Полис ДМС обычно действует только по месту жительства застрахованного и включает список клиник в его регионе. Поэтому он не предназначен для путешествий по стране. В некоторых программах ДМС может быть включена экстренная медицинская помощь по всей России, но это скорее исключение.

При выборе страховой компании важно ориентироваться на ее надежность, количество лет на рынке, рейтинг финансовой устойчивости и отзывы пользователей.