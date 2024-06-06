Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставившую ребёнка на улице мать могут лишить родительский прав
Блинный торт: готовится несложно, прослаивается взбитыми сливками
Признаки успешного роста волос: как понять, что ваш уход приносит результаты?
Энергетики, кофе и чай опасны во время тренировки
Страны-экспортеры нефти пришли к согласию
Россиянам назвали обязательные покупки перед тем, как завести котенка
Туристы жалуются на нехватку пляжей и высокие цены на аренду в Сочи
Настя Ивлеева разоблачает шоу-бизнес: "Там нет искренности"
Учёные обнаружили способ, помогающий рыбам экономить энергию
Полис ОМС и дополнительные страховки: как подготовиться к внутреннему путешествию

Полиса ОМС в путешествии по России может быть недостаточно

2:38
Туризм

Этим летом самым популярным форматом отпуска среди россиян станут поездки по стране. Согласно аналитикам исследовательского центра портала Superjob. ru, 25% россиян выберут этот вариант. Среди наиболее востребованных направлений — Крым, Краснодарский край и Алтай.

Полиса ОМС в путешествии по России может быть недостаточно
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При поездках за границу многие россияне привыкли оформлять страховой полис, но для внутренних путешествий это делается реже. Хватит ли полиса ОМС для таких поездок, или стоит приобрести дополнительную страховку? Мы обратились за консультацией к Александру Макарову, руководителю проектного офиса страховой вертикали Банки. ру.

— Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечивает бесплатные медицинские услуги по всей России в государственных учреждениях. Он действует независимо от места регистрации и проживания застрахованного. Однако в регионе выдачи полиса доступна более широкая программа услуг, в то время как в других регионах помощь оказывается по базовой программе ОМС, в которую могут не входить некоторые услуги.

Кроме того, полис ОМС не покрывает ряд непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в поездке, например, экстренная медицинская помощь, стоматология, КТ, МРТ, медицинская транспортировка, расходы на возвращение домой из-за болезни и предоставление сопровождения врача. Эти расходы придется оплачивать самостоятельно. Программы страхования путешественников, как правило, покрывают такие расходы.

Также добровольное страхование, в отличие от ОМС, предусматривает организацию выбора клиники, записи на прием и оплату медицинских услуг страховой компанией, что особенно важно при срочной помощи.

Добровольное страхование также покрывает лечение в частных клиниках и коммерческих отделениях государственных больниц, что обеспечивает комфорт, отсутствие очередей и быстрое обследование.

Полис ДМС обычно действует только по месту жительства застрахованного и включает список клиник в его регионе. Поэтому он не предназначен для путешествий по стране. В некоторых программах ДМС может быть включена экстренная медицинская помощь по всей России, но это скорее исключение.

При выборе страховой компании важно ориентироваться на ее надежность, количество лет на рынке, рейтинг финансовой устойчивости и отзывы пользователей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Энергетики, кофе и чай опасны во время тренировки
Страны-экспортеры нефти пришли к согласию
Россиянам назвали обязательные покупки перед тем, как завести котенка
Туристы жалуются на нехватку пляжей и высокие цены на аренду в Сочи
Настя Ивлеева разоблачает шоу-бизнес: "Там нет искренности"
Учёные обнаружили способ, помогающий рыбам экономить энергию
Надежные европейские седаны: Renault Fluence на вторичном рынке
В Госдуме предлагают разрешить таранить экстренным службам машины во дворах
Приморские автолюбители рассказали о проблемах и преимуществах ОСАГО
Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников