Минэкономразвития РФ: безвизовый режим для туристов из Индии скоро станет реальностью

Россия планирует безвизовый режим с Индией для туристических групп

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минэкономразвития РФ планирует в скором времени ввести безвизовый режим для группового туристического обмена с Индией. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Мы активно внедряем новые инструменты и подходы, включая единые электронные визы. Восстанавливаем безвизовые групповые туристические поездки, уже запущенные с Китаем и Ираном. Надеемся, что скоро заключим аналогичное соглашение с Индией", — отметил Ильичев. Он подчеркнул, что для реализации этих инициатив необходимо активное участие деловых кругов БРИКС. "Мы тесно сотрудничаем с коллегами из делового совета и надеемся, что благодаря этому взаимодействию сможем продвигаться по всем направлениям", — добавил заместитель министра.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". В программе форума запланированы встречи малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступает ТАСС.