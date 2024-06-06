В России запущена платежная карта для туристов: доступна не всем странам

В России начала работать платежная карта для туристов

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России начала работать платежная карта для туристов из некоторых стран, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме.

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Однако он отметил, что карта доступна не для всех.

"Пока не со всеми странами удалось найти финансовых партнеров по понятным причинам", — объяснил Вахруков.

Он также сообщил, что на двусторонних встречах обсуждается возможность использования карт "Мир" в иностранных государствах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что проект платежной карты для туристов в России заработает в конце 2024 года, что упростит оплату туров, проживания, экскурсий и других услуг. Год назад был принят закон, позволяющий российским банкам удаленно открывать счета для иностранцев.