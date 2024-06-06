В России запущена платежная карта для туристов: доступна не всем странам

В России начала работать платежная карта для туристов из некоторых стран, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме.
Однако он отметил, что карта доступна не для всех.
"Пока не со всеми странами удалось найти финансовых партнеров по понятным причинам", — объяснил Вахруков.
Он также сообщил, что на двусторонних встречах обсуждается возможность использования карт "Мир" в иностранных государствах.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что проект платежной карты для туристов в России заработает в конце 2024 года, что упростит оплату туров, проживания, экскурсий и других услуг. Год назад был принят закон, позволяющий российским банкам удаленно открывать счета для иностранцев.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.