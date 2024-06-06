Главная бьюти-ошибка во время отпуска: советы дерматолога для здоровой гожи

Дерматолог назвала главную бьюти-ошибку во время отпуска

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вернуться из отпуска с "посвежевшим" лицом удаётся не всем. На самом деле, кожа на отдыхе может выглядеть хуже, и на это есть причины.

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"Путешествия, особенно на самолете, могут вызвать обезвоживание и раздражение из-за сухого воздуха и изменения климата", — объясняет дерматолог Джоди Левайн в интервью HuffPost. Она также отметила, что загрязнение окружающей среды и агрессивное солнце могут негативно повлиять на состояние кожи.

Кроме того, сухой воздух в самолёте и отсутствие привычного ухода за кожей могут привести к обезвоживанию, высыпаниям и повышенной чувствительности. Даже если вы берёте с собой все любимые косметические средства, существует риск совершить распространённую ошибку. Эксперты предупреждают, что к дорожным контейнерам для косметики следует относиться с осторожностью.

"Используйте чистые, продезинфицированные и герметичные контейнеры, а также надевайте перчатки, чтобы минимизировать риск загрязнения", — советует доктор Левайн.

Она также рекомендует учитывать "светобоязнь" некоторых продуктов, таких как ретиноиды и витамин С. Безопаснее всего приобрести готовые мини-версии этих средств, считает специалист.