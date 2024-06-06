Безвизовый въезд для китайских туристов в Россию: север готов удивить

Китайцам разрешили посещать Россию без виз

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайские туристы смогут посещать Россию без виз: туроператоры Югры и представители Китая планируют подписать соглашение о взаимных групповых безвизовых поездках для туристических групп. Эксперт по туризму Елена Мелещенкова рассказала "ФедералПресс", чем Север России готов удивить гостей из Поднебесной.

Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/9635177772/ by Бернард Спрагг. Новая Зеландия is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Югра становится все более популярным туристическим направлением как для россиян, так и для иностранцев. Привлекательность региона обусловлена его природными красотами, разнообразными ландшафтами, реками, озерами и тайгой. Кроме того, интерес вызывают культурное наследие, гастрономический, промышленный и экологический туризм. В настоящее время ведется работа по установлению сотрудничества с Китаем.

Для китайских туристов разработаны интересные программы с презентациями. Особенно их привлекает этнография и посещение настоящих стойбищ, где они могут погрузиться в атмосферу жизни северных народов. Туристы могут участвовать в национальных праздниках, пробовать традиционные блюда и узнавать о быте ханты и манси, окунаясь в их культуру и быт. Югра готова удивить иностранных туристов и ждет их с нетерпением.