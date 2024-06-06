Безвизовый въезд для китайских туристов в Россию: север готов удивить

Китайские туристы смогут посещать Россию без виз: туроператоры Югры и представители Китая планируют подписать соглашение о взаимных групповых безвизовых поездках для туристических групп. Эксперт по туризму Елена Мелещенкова рассказала "ФедералПресс", чем Север России готов удивить гостей из Поднебесной.
Югра становится все более популярным туристическим направлением как для россиян, так и для иностранцев. Привлекательность региона обусловлена его природными красотами, разнообразными ландшафтами, реками, озерами и тайгой. Кроме того, интерес вызывают культурное наследие, гастрономический, промышленный и экологический туризм. В настоящее время ведется работа по установлению сотрудничества с Китаем.
Для китайских туристов разработаны интересные программы с презентациями. Особенно их привлекает этнография и посещение настоящих стойбищ, где они могут погрузиться в атмосферу жизни северных народов. Туристы могут участвовать в национальных праздниках, пробовать традиционные блюда и узнавать о быте ханты и манси, окунаясь в их культуру и быт. Югра готова удивить иностранных туристов и ждет их с нетерпением.
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