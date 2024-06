Венгрия хочет восстановить прямые рейсы в Россию: что мешает

В ближайшее время прямое авиасообщение между Россией и Европой не планируется возобновлять. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic