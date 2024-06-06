Венгрия хочет восстановить прямые рейсы в Россию: что мешает

В ближайшее время прямое авиасообщение между Россией и Европой не планируется возобновлять. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт хотел бы восстановить прямые рейсы в Россию, однако для этого необходимо общеевропейское согласие, которого пока нет.
"К сожалению, на данный момент европейские нормы не позволяют этого", — отметил он, добавив, что отмена антироссийских санкций на Западе не рассматривается.
Ранее сообщалось, что возобновление работы закрытых с начала специальной военной операции (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, кроме недавно открытого в Элисте, пока не планируется. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
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