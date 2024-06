Голландский тревел-блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках

Голландский тревел-блогер, живущий в России, посетил город Ессентуки и поделился впечатлениями о местной минеральной воде в своем блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info