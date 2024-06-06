Голландский тревел-блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках

Голландский блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках

Голландский тревел-блогер, живущий в России, посетил город Ессентуки и поделился впечатлениями о местной минеральной воде в своем блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Блогер отметил, что в Ессентуках есть много мест, где можно бесплатно попробовать минеральную воду разных температур.

"В городе 23 источника. Самыми полезными считаются номер 4 и 17. Я пробовал воду из источника номер 4", — рассказал автор.

Он отметил, что в воде чувствуется присутствие железа, но не сильно. Также он заметил, что газ в воде тоже ощущается незначительно. Вкус воды блогер описал как соленый.