"Только не туда": самые опасные страны для туристов в 2024 году

Самые опасные страны для туристов в 2024 году

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите комфортно путешествовать, сберечь свои деньги и здоровье, обратите внимание на следующие страны. Турагентства составили список самых опасных мест мира, где отдых может быть рискованным для жизни.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

На первых местах находятся страны Ближнего Востока, такие как Афганистан, Сирия, Ливия и Иран. Причиной этому являются постоянные военные конфликты, многочисленные вооруженные группировки, неконтролируемое распространение оружия и теракты. Стоит отметить, что эти направления уже долгое время не пользуются популярностью у туристов.

Центральная и Южная Африка также считаются небезопасными для посещения. Турагентства считают, что только смельчаки решатся на поездку в Сомали, Конго, Судан или Центрально-Африканскую Республику. В этих странах высокий уровень насилия и преступности из-за неконтролируемого оборота оружия и политической нестабильности. О правах человека и законности здесь почти не слышали.

Высокий уровень опасности также характерен для некоторых стран Латинской Америки. Несмотря на то, что российские туристы часто выбирают для отдыха Венесуэлу, Доминикану или Мексику, туроператоры предупреждают о необходимости быть осторожными. Они рекомендуют отдыхать только в тех местах, которые предлагают турагентства, и избегать свободного передвижения по стране, так как в некоторых районах действуют наркокартели и отсутствует закон.

Эксперты также советуют перед путешествием изучить традиции и обычаи страны, в которую вы собираетесь отправиться. Например, в большинстве мусульманских и азиатских стран к туристам относятся дружелюбно, но нарушение местных правил может привести к штрафам или депортации.

Самыми безопасными для российских туристов считаются Мальдивы, Турция и ОАЭ.