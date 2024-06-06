Русские в Америке: Марина Ершова о жизни русских эмигрантов в США

Россиянка рассказала о жизни американских русских

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своим мнением о жизни русских, которые давно переехали в эту страну. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Дзен".

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По словам Ершовой, русские в Америке значительно изменились.

"Теперь их нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся. Одним словом, они больше похожи на американских русских, и вот, что их выдает", — отметила она.

Ершова рассказала, что русские в США часто смешивают родной язык с английским.

"Прожив в Америке долгое время, они машинально забывают многие русские слова и теперь разговаривают на смешанном языке. Через одно русское слово звучит английское. Получается такой интересный "рунглиш"", — поделилась блогерша.

Ранее Ершова также упоминала о трудностях, с которыми сталкиваются русские, переехавшие в США. Она отметила, что им сложно найти привычные продукты в магазинах и найти квалифицированных специалистов в сфере красоты.