Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиаинженер Рости построил модель турбулентности неньютоновской жидкости
Пять лет Пётр Чернышёв работал по ночам, чтобы днём быть с Анастасией Заворотнюк
Депутат Гаврилов предупредил о недопустимости добавления окон в квартире
Составлен план идеального путешествия для пожилых людей
ГД: мужья женщин в декрете должны иметь право на оплату больничного
"АвтоВАЗ" раскрыл преимущества Lada Vesta, привлекающие покупателей
В Мексике зафиксирован первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Как увеличить выносливость во время бега?
Врач Скорогудаева предупредила об опасностях чрезмерно частого мытья рук
Русские в Америке: Марина Ершова о жизни русских эмигрантов в США

Россиянка рассказала о жизни американских русских

1:07
Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своим мнением о жизни русских, которые давно переехали в эту страну. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Дзен".

Россиянка рассказала о жизни американских русских
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам Ершовой, русские в Америке значительно изменились.

"Теперь их нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся. Одним словом, они больше похожи на американских русских, и вот, что их выдает", — отметила она.

Ершова рассказала, что русские в США часто смешивают родной язык с английским.

"Прожив в Америке долгое время, они машинально забывают многие русские слова и теперь разговаривают на смешанном языке. Через одно русское слово звучит английское. Получается такой интересный "рунглиш"", — поделилась блогерша.

Ранее Ершова также упоминала о трудностях, с которыми сталкиваются русские, переехавшие в США. Она отметила, что им сложно найти привычные продукты в магазинах и найти квалифицированных специалистов в сфере красоты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков Дмитрий Плотников
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Последние материалы
Дмитрий Медведев пообещал "адское пламя" поставщикам оружия ВСУ
Британским хозяйкам посоветовали полировку кухонной мойки мукой
Певица Нюша заявила, что оставила детей экс-супругу
"Альфа-Инвестиции" назвали 3 интересных акции на июнь
Как приготовить грушевый пирог
Поплавская поставила ультиматум Басову на съёмках в "Красной Шапочке": актёр уступил
Кинологи ответили, почему собака не слушается хозяина на прогулке
Как помочь себе в жару
Больше половины россиян уже используют устройства умного дома, выяснила GfK
Россиянка рассказала о жизни американских русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников