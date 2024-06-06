Русские в Америке: Марина Ершова о жизни русских эмигрантов в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своим мнением о жизни русских, которые давно переехали в эту страну. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Дзен".
По словам Ершовой, русские в Америке значительно изменились.
"Теперь их нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся. Одним словом, они больше похожи на американских русских, и вот, что их выдает", — отметила она.
Ершова рассказала, что русские в США часто смешивают родной язык с английским.
"Прожив в Америке долгое время, они машинально забывают многие русские слова и теперь разговаривают на смешанном языке. Через одно русское слово звучит английское. Получается такой интересный "рунглиш"", — поделилась блогерша.
Ранее Ершова также упоминала о трудностях, с которыми сталкиваются русские, переехавшие в США. Она отметила, что им сложно найти привычные продукты в магазинах и найти квалифицированных специалистов в сфере красоты.
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