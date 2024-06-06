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4 малоизвестных факта об Африке: что вы не знали о континенте

4 малоизвестных факта об Африке

1:36
Туризм

Африка — это поразительный континент, который удивляет туристов своими потрясающими природными ландшафтами, уникальными обычаями и культурным разнообразием, что заставляет их возвращаться снова и снова.

4 малоизвестных факта об Африке
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Но что большинство людей не знает об Африке?

Обратите внимание на эти три факта:

  • Если взглянуть на карту мира, можно заметить, что границы африканских стран выглядят необычайно геометрически точными. Это единственный такой случай в мире. Это связано с тем, что границы здесь исторически определялись с помощью линеек, а не естественными границами, такими как горы, озера или реки.

  • Почти все африканские страны когда-то были колониями европейских держав. Исключением является лишь Эфиопия, которая избежала этой участи.

  • Одной из серьезных проблем Африки является браконьерство. На континенте обитают удивительные виды животных, которые постоянно становятся жертвами незаконной охоты. Например, численность носорогов, которые когда-то обитали по всему континенту, сократилась до таких уровней, что теперь они встречаются только в южной части Сахары.

  • Африка также поражает своим языковым разнообразием. В каждой стране, помимо распространённых европейских языков, существуют свои собственные языки. Более того, формы этих языков могут сильно различаться: например, два жителя Гвинеи, выросшие в разных частях страны, могут не понимать друг друга из-за различий в диалектах.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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