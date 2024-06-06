4 малоизвестных факта об Африке: что вы не знали о континенте

4 малоизвестных факта об Африке

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Африка — это поразительный континент, который удивляет туристов своими потрясающими природными ландшафтами, уникальными обычаями и культурным разнообразием, что заставляет их возвращаться снова и снова.

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Но что большинство людей не знает об Африке?

Обратите внимание на эти три факта:

Если взглянуть на карту мира, можно заметить, что границы африканских стран выглядят необычайно геометрически точными. Это единственный такой случай в мире. Это связано с тем, что границы здесь исторически определялись с помощью линеек, а не естественными границами, такими как горы, озера или реки.

Почти все африканские страны когда-то были колониями европейских держав. Исключением является лишь Эфиопия, которая избежала этой участи.

Одной из серьезных проблем Африки является браконьерство. На континенте обитают удивительные виды животных, которые постоянно становятся жертвами незаконной охоты. Например, численность носорогов, которые когда-то обитали по всему континенту, сократилась до таких уровней, что теперь они встречаются только в южной части Сахары.

Африка также поражает своим языковым разнообразием. В каждой стране, помимо распространённых европейских языков, существуют свои собственные языки. Более того, формы этих языков могут сильно различаться: например, два жителя Гвинеи, выросшие в разных частях страны, могут не понимать друг друга из-за различий в диалектах.