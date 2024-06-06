Пьяный пассажир Delta напал на бортпроводницу после отказа в выпивке и сигаретах

Пьяный пассажир напал на стюардессу Delta из-за отказа в выпивке и сигаретах

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу после того, как ему отказали в дополнительной выпивке и сигаретах, сообщает New York Post.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации издания, 44-летний Шашар Бивас из Лонг-Айленда приговорен к шести месяцам тюремного заключения и должен явиться в суд до 2 августа. Ему также назначен штраф в размере 9,5 тысячи долларов.

Инцидент произошел в мае 2023 года на рейсе из Тель-Авива в Нью-Йорк. Бивас, будучи в нетрезвом состоянии, потребовал еще алкоголя и сигареты. После отказа стюардессы он ударил кулаком холодильник, а затем напал на бортпроводницу, порвав её форму.