Пьяный пассажир Delta напал на бортпроводницу после отказа в выпивке и сигаретах

Пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу после того, как ему отказали в дополнительной выпивке и сигаретах, сообщает New York Post.
По информации издания, 44-летний Шашар Бивас из Лонг-Айленда приговорен к шести месяцам тюремного заключения и должен явиться в суд до 2 августа. Ему также назначен штраф в размере 9,5 тысячи долларов.
Инцидент произошел в мае 2023 года на рейсе из Тель-Авива в Нью-Йорк. Бивас, будучи в нетрезвом состоянии, потребовал еще алкоголя и сигареты. После отказа стюардессы он ударил кулаком холодильник, а затем напал на бортпроводницу, порвав её форму.
Кошки — отважные создания.