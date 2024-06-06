В Беларуси задержан россиянин с поддельным паспортом при попытке пересечь границу

В Беларуси задержали россиянина, пытавшегося покинуть страну по поддельному паспорту. Пограничный комитет республики поделился видеозаписью задержания.
Мужчину задержали ночью 2 июня в минском аэропорту. В ходе обыска у него обнаружили как поддельный, так и действующий российский паспорт. По словам задержанного, на родине против него возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать следствия, он приобрел фальшивые документы и пытался выехать в Грузию через Беларусь.
Злоумышленник был помещен в изолятор до выяснения всех обстоятельств. Сообщается, что правоохранители уже возбудили административное дело по факту попытки незаконного пересечения границы. Белорусские пограничники добавили, что за использование поддельных документов нарушителям грозит до двух лет ограничения свободы.
Кошки — отважные создания.