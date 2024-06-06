Пьяный россиянин попытался сорвать рейс после того, как его сняли с самолета

Пьяный россиянин чуть не сорвал рейс одним звонком

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пьяный россиянин попытался сорвать рейс "Уральских авиалиний" после того, как его сняли с самолета. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0

Инцидент произошел вечером 4 июня в аэропорту Екатеринбурга, когда самолет Airbus A319 готовился к вылету в Хабаровск. Один из 107 пассажиров не был допущен на борт из-за состояния опьянения.

Огорченный этим решением, мужчина позвонил в аэропорт и заявил, что на борту самолета заложена бомба. Полиция быстро выявила звонившего и задержала его.

Командир самолета был проинформирован о ситуации, но решил продолжить рейс до Хабаровска. После благополучной посадки специалисты провели проверку самолета и не обнаружили никаких подозрительных или запрещенных предметов.