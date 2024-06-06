Новый способ обмана туристов в Анапе: что нужно знать о "сюрприз-боксах"

В Анапе мошенники разработали новый способ обмана туристов, используя "сюрприз-боксы". Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты Юг".
Согласно информации источника, преступники предлагают отдыхающим приобрести коробку по цене от одной до трех тысяч рублей, уверяя, что содержимое стоит этих денег.
Однако в действительности призы в коробках не соответствуют уплаченной сумме. Вернуть деньги невозможно, так как к туристам сразу же подходят люди, убеждающие их не создавать конфликт.
Ранее россиян предостерегли о новой мошеннической схеме в московских аэропортах. Злоумышленники научились красть Telegram-аккаунты через точки доступа Wi-Fi.
Кошки — отважные создания.