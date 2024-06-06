Новый способ обмана туристов в Анапе: что нужно знать о "сюрприз-боксах"

Мошенники в Анапе обманывают туристов с помощью "сюрприз-боксов"

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапе мошенники разработали новый способ обмана туристов, используя "сюрприз-боксы". Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты Юг".

Фото: flickr.com by asenat29 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации источника, преступники предлагают отдыхающим приобрести коробку по цене от одной до трех тысяч рублей, уверяя, что содержимое стоит этих денег.

Однако в действительности призы в коробках не соответствуют уплаченной сумме. Вернуть деньги невозможно, так как к туристам сразу же подходят люди, убеждающие их не создавать конфликт.

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