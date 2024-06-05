Заслуженный пилот СССР рассказал, как безопасно пережить турбулентность

Заслуженный пилот СССР объяснил, как безопасно пережить турбулентность

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турбулентность — это природное явление, с которым регулярно сталкивается летный персонал. Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, что пассажиры, пилоты и бортпроводники обычно переносят турбулентность спокойно. Об этом сообщает Pravda. Ru со ссылкой на NewsInfo. Ru.

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Эксперт отметил, что при турбулентности необходимо сразу пристегнуть ремни безопасности. Если пассажир не пристегнут, его может подбросить и ударить о потолок самолета, что может привести к сильным травмам.

Если после этого самолет попадет в нисходящий поток, пассажира снова прижмет к креслу, что может вызвать удар о подлокотник и дополнительные травмы. Смирнов также советует убирать все предметы с открытого столика, такие как фужеры и бутылки.

"Самолет рассчитан на такие перегрузки. В сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если это все же произошло, рекомендуется немедленно покинуть зону турбулентности, связавшись с землей и запросив разрешение. Все это отработано и нормировано", — подытожил он.