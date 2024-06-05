Заслуженный пилот СССР рассказал, как безопасно пережить турбулентность

Турбулентность — это природное явление, с которым регулярно сталкивается летный персонал. Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, что пассажиры, пилоты и бортпроводники обычно переносят турбулентность спокойно. Об этом сообщает Pravda. Ru со ссылкой на NewsInfo. Ru.
Эксперт отметил, что при турбулентности необходимо сразу пристегнуть ремни безопасности. Если пассажир не пристегнут, его может подбросить и ударить о потолок самолета, что может привести к сильным травмам.
Если после этого самолет попадет в нисходящий поток, пассажира снова прижмет к креслу, что может вызвать удар о подлокотник и дополнительные травмы. Смирнов также советует убирать все предметы с открытого столика, такие как фужеры и бутылки.
"Самолет рассчитан на такие перегрузки. В сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если это все же произошло, рекомендуется немедленно покинуть зону турбулентности, связавшись с землей и запросив разрешение. Все это отработано и нормировано", — подытожил он.
Кошки — отважные создания.