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Нудисты приглашают поклонников Гарри Поттера на голый отдых в замке Алник

Фанаты Гарри Поттера смогут повеселиться без одежды в Хогвартсе

1:44
Туризм

Организация нудистов пригласила поклонников Гарри Поттера насладиться отдыхом без одежды в садах замка Алник (Alnwick), который служил Хогвартсом в фильмах о молодом волшебнике. Об этом сообщает сайт British Naturism.

Фанаты Гарри Поттера смогут повеселиться без одежды в Хогвартсе
Фото: commons.wikimedia.org by Breakfast221 is licensed under Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmonda

Мероприятие состоится 8 июня в саду Алник, Великобритания. Участникам предложат возможность "почувствовать себя детьми снова", прогуливаясь по ухоженным аллеям и купаясь в открытых бассейнах. Также рекомендовано посетить сад с ядовитыми растениями, с предостережением не трогать ничего руками.

Для нудистов будут предусмотрены специальные парковочные места, раздевалки, а также чай и кофе. Билеты могут приобрести как члены организации British Naturism, так и любые желающие. Стоимость посещения замка составляет 12 фунтов стерлингов (примерно 1400 рублей).

На сайте указано, что нудистов приглашает герцогиня Нортумберлендская Джейн Перси, которая является лордом-наместником графства Нортумберленд и занимается благоустройством замка и сада Алник.

Замок Алник известен тем, что в нем снимались сцены из первых двух фильмов о Гарри Поттере, включая уроки полетов на метлах для первокурсников. Также виды замка можно увидеть в фильмах "Робин Гуд: Принц воров", "Трансформеры: Последний рыцарь" и сериале "Аббатство Даунтон".

Ранее сообщалось, что пара из США отправилась в круиз для нудистов и решила полностью отказаться от отдыха в одежде, отметив, что такие поездки не имеют никакого сексуального подтекста.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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