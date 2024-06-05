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Германия на втором месте после Китая по получению электронных виз в Россию

Германия на втором месте по числу электронных виз в Россию в 2024 году

1:12
Туризм

Граждане Германии заняли второе место по числу выданных электронных виз в Россию за первые четыре с половиной месяца 2024 года, уступив только заявителям из Китая. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

Германия на втором месте по числу электронных виз в Россию в 2024 году
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"С начала текущего года до середины мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Более половины из них (92 тысячи) получили граждане Китая, следом идут Германия (14 тысяч), Турция (13 тысяч), Индия (10,5 тысяч) и Саудовская Аравия (более 8,5 тысяч)", — отметил Климов.

Россия начала выдачу единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года. Всего за 2023 год было выдано 170 тысяч электронных виз. После 1 августа 2024 года планируется расширить список стран, чьи граждане смогут оформлять электронные визы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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