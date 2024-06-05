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Паспортный переполох: массовые запреты на выезд из России из-за ошибок в загранпаспортах

Россиян разворачивают на границе из-за ошибок в загранпаспортах

4:13
Туризм

Ошибки и несоответствия в заграничных паспортах россиян стали причиной частых отказов в выезде из страны. Людей разворачивают на границе из-за орфографических ошибок в документах: где-то перепутали пол, где-то неверно написали букву, а сотрудники ФСБ придираются к написанию буквы "ё" и старым советским названиям городов.

Россиян разворачивают на границе из-за ошибок в загранпаспортах
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенно проблемы касаются тех, кто родился до 1991 года, когда многие города были переименованы. Например, Свердловск стал Екатеринбургом, Куйбышев — Самарой, Ленинград — Санкт-Петербургом. Также пограничники обращают внимание на расхождения в указании места рождения в заграничном и внутреннем паспортах. Иногда это доходит до абсурда.

Так, россиянина Магсуда Алиева не выпустили в Стамбул и изъяли его паспорт из-за опечатки: вместо "Ямало-Ненецкий АО" было написано "Ямало-НеМецкий АО". У россиянки Алены Толкачевой изъяли паспорт и аннулировали его из-за написания имени "Alena" вместо "Alyona". У другого россиянина аннулировали паспорт из-за ошибки в имени: вместо "Георгий" было написано "Георгии". Также известен случай, когда изъяли паспорт из-за ошибки в месте рождения: вместо "Петропавловск-Камчатский" было написано "Петропавловск-Каматский".

Что же теперь делать тем, кто собирается за границу? Мы обратились с этим вопросом к вице-президенту Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артуру Мурадяну. Он отметил, что новые правила касаются фамилий и имен с буквами ё и й, а также молодоженов. Контроль за документами усилился, и если в российском паспорте написано "Артем", то и в заграничном должно быть написано без буквы ё. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто не сменил фамилию после свадьбы.

На вопрос о том, виновато ли МВД, Артур Мурадян ответил, что обвинять ведомство бесполезно. При обнаружении проблемы необходимо заменить паспорт, что займет 35-40 дней. Новые правила связаны с вступлением в силу закона о пересечении государственной границы с декабря 2023 года. Он предусматривает сопоставление данных загранпаспорта с внутренними паспортами. Хотя претензии к МВД справедливы, граждане также несут ответственность за правильность данных в своих документах.

Если у человека оплаченный тур, а его паспорт изъяли из-за ошибки, нужно оформлять новый паспорт через МФЦ. Туристические компании не могут вернуть деньги без страховки. Поэтому страховые компании теперь чаще предлагают страховку от невыезда, чтобы возместить потери из-за отмененной поездки.

По словам представителей туристической отрасли, загранпаспорт могут изъять и признать недействительным из-за несоответствия внешности, ошибок в географических названиях, расхождений с внутренним паспортом, ошибок в машинописном тексте. Поэтому при получении документа важно тщательно проверить все данные — ФИО, пол, дату и место рождения.

Некоторые выдвигают версии о системном сбое в базе МВД или хакерской атаке. Мы обратились с этим вопросом к доктору юридических наук, генерал-лейтенанту МВД Юрию Жданову. Он отметил, что неточности возникли из-за нехватки сотрудников МВД и сбоев при обновлении программ. Главная причина — более жесткий контроль после принятия постановления Правительства от 9 декабря 2023 года, ужесточившего требования к оформлению загранпаспортов.

На вопрос, что может сделать МВД, чтобы предотвратить массовые срывы отпусков, Жданов ответил, что нужно ввести правило, допускающее расхождения в написании имени и фамилии до пяти букв, как это было раньше в авиакомпаниях. Это не создаст проблем с безопасностью, особенно с учетом биометрии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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