Паспортный переполох: массовые запреты на выезд из России из-за ошибок в загранпаспортах

Россиян разворачивают на границе из-за ошибок в загранпаспортах

4:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ошибки и несоответствия в заграничных паспортах россиян стали причиной частых отказов в выезде из страны. Людей разворачивают на границе из-за орфографических ошибок в документах: где-то перепутали пол, где-то неверно написали букву, а сотрудники ФСБ придираются к написанию буквы "ё" и старым советским названиям городов.

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Особенно проблемы касаются тех, кто родился до 1991 года, когда многие города были переименованы. Например, Свердловск стал Екатеринбургом, Куйбышев — Самарой, Ленинград — Санкт-Петербургом. Также пограничники обращают внимание на расхождения в указании места рождения в заграничном и внутреннем паспортах. Иногда это доходит до абсурда.

Так, россиянина Магсуда Алиева не выпустили в Стамбул и изъяли его паспорт из-за опечатки: вместо "Ямало-Ненецкий АО" было написано "Ямало-НеМецкий АО". У россиянки Алены Толкачевой изъяли паспорт и аннулировали его из-за написания имени "Alena" вместо "Alyona". У другого россиянина аннулировали паспорт из-за ошибки в имени: вместо "Георгий" было написано "Георгии". Также известен случай, когда изъяли паспорт из-за ошибки в месте рождения: вместо "Петропавловск-Камчатский" было написано "Петропавловск-Каматский".

Что же теперь делать тем, кто собирается за границу? Мы обратились с этим вопросом к вице-президенту Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артуру Мурадяну. Он отметил, что новые правила касаются фамилий и имен с буквами ё и й, а также молодоженов. Контроль за документами усилился, и если в российском паспорте написано "Артем", то и в заграничном должно быть написано без буквы ё. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто не сменил фамилию после свадьбы.

На вопрос о том, виновато ли МВД, Артур Мурадян ответил, что обвинять ведомство бесполезно. При обнаружении проблемы необходимо заменить паспорт, что займет 35-40 дней. Новые правила связаны с вступлением в силу закона о пересечении государственной границы с декабря 2023 года. Он предусматривает сопоставление данных загранпаспорта с внутренними паспортами. Хотя претензии к МВД справедливы, граждане также несут ответственность за правильность данных в своих документах.

Если у человека оплаченный тур, а его паспорт изъяли из-за ошибки, нужно оформлять новый паспорт через МФЦ. Туристические компании не могут вернуть деньги без страховки. Поэтому страховые компании теперь чаще предлагают страховку от невыезда, чтобы возместить потери из-за отмененной поездки.

По словам представителей туристической отрасли, загранпаспорт могут изъять и признать недействительным из-за несоответствия внешности, ошибок в географических названиях, расхождений с внутренним паспортом, ошибок в машинописном тексте. Поэтому при получении документа важно тщательно проверить все данные — ФИО, пол, дату и место рождения.

Некоторые выдвигают версии о системном сбое в базе МВД или хакерской атаке. Мы обратились с этим вопросом к доктору юридических наук, генерал-лейтенанту МВД Юрию Жданову. Он отметил, что неточности возникли из-за нехватки сотрудников МВД и сбоев при обновлении программ. Главная причина — более жесткий контроль после принятия постановления Правительства от 9 декабря 2023 года, ужесточившего требования к оформлению загранпаспортов.

На вопрос, что может сделать МВД, чтобы предотвратить массовые срывы отпусков, Жданов ответил, что нужно ввести правило, допускающее расхождения в написании имени и фамилии до пяти букв, как это было раньше в авиакомпаниях. Это не создаст проблем с безопасностью, особенно с учетом биометрии.