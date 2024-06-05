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Большинство россиян проведут летний отпуск дома, согласно опросу ВЦИОМ

53% россиян планируют провести летний отпуск дома

1:48
Туризм

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% россиян планируют провести летний отпуск дома. Еще 28% респондентов собираются отдыхать на даче, и лишь 14% намерены путешествовать по России. В этом году заметно снизилось общее количество тех, кто хочет отдохнуть летом от работы: 32% против 37% в 2022 году. Опрос, проведенный 18 мая, включал 1600 россиян старше 18 лет.

53% россиян планируют провести летний отпуск дома
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно полученным данным, 11% россиян планируют посетить Черноморское побережье Кавказа, 4% выбрали Крым. Каждый четвертый, планирующий поездку по стране, рассматривает северо-западное направление, предпочитая Санкт-Петербург, Карелию, Калининград и Выборг. Центральную часть России, включая Москву, Московскую область, Тверь и Владимир, выбирают 19% путешественников. В Сибирский федеральный округ направятся 18% респондентов. Из южных направлений, которые предпочитают 14% опрошенных, лидируют Сочи и Ростов-на-Дону.

ВЦИОМ также сообщил, что стоимость летнего отдыха увеличилась на 9%, достигнув 58 667 рублей на человека. Жители Москвы и Санкт-Петербурга готовы потратить больше всех, в среднем 86 411 рублей на отдых.

Турагент Татьяна Сапронова рекомендует раннее бронирование путевок как лучший способ сэкономить на билетах и жилье, а также максимально удовлетворить пожелания путешественников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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