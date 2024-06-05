Онколог спасла пассажира, которому стало плохо во время рейса из Сургута в Санкт-Петербург. Молодой человек сильно боялся летать и решил справиться с аэрофобией с помощью лекарств. Он принял успокоительные таблетки и запил их алкоголем.
Однако его организм отреагировал непредсказуемо: кожа побелела, появился холодный пот, и он потерял сознание. Экипаж авиакомпании, стремясь оказать помощь, начал искать врача среди пассажиров.
К счастью, на борту находилась доктор Светлана Нефедова. Она оказала пострадавшему первую помощь и наблюдала за его состоянием до конца полета, благодаря чему удалось избежать экстренной посадки. В аэропорту пациента уже ожидала скорая помощь.
Светлана рекомендует другим пассажирам вместо алкоголя пить воду, а за пару часов до вылета съедать легкую пищу.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.