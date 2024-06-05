Специальная брошюра для иностранных туристов: дресс-код и законодательство России

Специальную брошюру по дресс-коду создадут для иностранных туристов в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для иностранных туристов, приезжающих в Россию, будет подготовлена специальная брошюра, направленная на обеспечение их безопасности и комфорта. Об этом сообщила РИА Новости Юлия Максутова, директор центра по развитию международного туризма Центра стратегических разработок, во время ПМЭФ.

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По словам Максутовой, в брошюре будут содержаться рекомендации по дресс-коду и разъяснения особенностей российского законодательства. В частности, в ней будет представлен список запрещенных организаций, символов и литературы, включая те, которые признаны экстремистскими в России.

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