Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NewsInfo. Ru рассказал о текущих ценах на турпакеты в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
По его словам, цены на отдых в Турции остаются на уровне прошлого года, тогда как в Египте и Эмиратах возможны снижение цен в определенных категориях отелей. Дополнительно, Эмираты предлагают летние скидки до 40%. Среди этих направлений наиболее доступным остается Египет, затем Турция и Эмираты, причем цены в этих странах могут быть сопоставимы.
Говоря о климате, Горин отметил, что погода больше не является ключевым фактором при выборе направления, благодаря возможности круглогодичного отдыха. Летом предпочтительнее отдых в Турции из-за комфортной погоды, в то время как Египет и Эмираты привлекательнее в более прохладные сезоны.
Эксперт также упомянул, что Таиланд становится все более популярным круглогодичным направлением, опережая Египет по числу туристов.
"Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение," — подчеркнул Горин.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.