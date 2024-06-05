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Вице-президент РСТ Горин об актуальные цены на отдых в Турции, Египте и ОАЭ

Вице-президент РСТ Горин про отдых в Турции, Египте и ОАЭ

1:21
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NewsInfo. Ru рассказал о текущих ценах на турпакеты в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Вице-президент РСТ Горин про отдых в Турции, Египте и ОАЭ
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, цены на отдых в Турции остаются на уровне прошлого года, тогда как в Египте и Эмиратах возможны снижение цен в определенных категориях отелей. Дополнительно, Эмираты предлагают летние скидки до 40%. Среди этих направлений наиболее доступным остается Египет, затем Турция и Эмираты, причем цены в этих странах могут быть сопоставимы.

Говоря о климате, Горин отметил, что погода больше не является ключевым фактором при выборе направления, благодаря возможности круглогодичного отдыха. Летом предпочтительнее отдых в Турции из-за комфортной погоды, в то время как Египет и Эмираты привлекательнее в более прохладные сезоны.

Эксперт также упомянул, что Таиланд становится все более популярным круглогодичным направлением, опережая Египет по числу туристов.

"Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение," — подчеркнул Горин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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