Вице-президент РСТ Горин об актуальные цены на отдых в Турции, Египте и ОАЭ

Вице-президент РСТ Горин про отдых в Турции, Египте и ОАЭ

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NewsInfo. Ru рассказал о текущих ценах на турпакеты в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, цены на отдых в Турции остаются на уровне прошлого года, тогда как в Египте и Эмиратах возможны снижение цен в определенных категориях отелей. Дополнительно, Эмираты предлагают летние скидки до 40%. Среди этих направлений наиболее доступным остается Египет, затем Турция и Эмираты, причем цены в этих странах могут быть сопоставимы.

Говоря о климате, Горин отметил, что погода больше не является ключевым фактором при выборе направления, благодаря возможности круглогодичного отдыха. Летом предпочтительнее отдых в Турции из-за комфортной погоды, в то время как Египет и Эмираты привлекательнее в более прохладные сезоны.

Эксперт также упомянул, что Таиланд становится все более популярным круглогодичным направлением, опережая Египет по числу туристов.

"Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение," — подчеркнул Горин.