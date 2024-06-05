Турция против Таиланда: где туристы реже обращаются за медпомощью

Турция названа самой безопасной страной для туристов

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция является самой безопасной страной для туристов, заявила в интервью NEWS. ru исполнительный директор филиала компании "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" (ERV) Юлия Алчеева. Она пояснила, что для оценки безопасности нужно учитывать не общее количество страховых случаев, а их долю по отношению к числу туристов.

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На самом деле, Турция считается наиболее безопасной страной для туризма. В отличие от Таиланда, где происшествия на отдыхе случаются чаще, в Турции таких случаев значительно меньше, отметила Алчеева.

По данным ERV, в прошлом году туристы в Турции чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке из-за гастроэнтерита (23%), фарингита и тонзиллита (14,26%), а также ЛОР-заболеваний (10,01%). Различные травмы составляли менее 10% всех случаев.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан одними из самых опасных для туристов стран мира, добавив, что эти направления и так не пользуются популярностью у россиян. Ансталь также рекомендовала проявлять осторожность при посещении Венесуэлы из-за высокого уровня преступности.

До этого блогер упомянула, что Египет может быть бюджетной альтернативой переполненной и дорогой Турции. Также можно рассмотреть Венесуэлу, однако она не подходит для отдыха с детьми из-за длительного перелета.