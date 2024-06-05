Блогер Алина Матвеева опровергла миф о том, что отдых на Мальдивах доступен только за большие деньги. В своем видео она поделилась, как организовала недельный отпуск на этих прекрасных островах с белоснежными пляжами, потратив на него меньше, чем на поездку в популярную турецкую Анталию.
Ключевым фактором экономии стал выбор отеля. Вместо роскошных курортов Алина выбрала небольшой отель. Проживание в скромном, но комфортном номере с удобствами обошлось ей всего в $55 за ночь.
Питалась она преимущественно в бюджетных кафе, предпочитая местную кухню. Развлечениям она практически не уделяла внимание, предпочитая проводить дни, наслаждаясь пляжами и подводным миром.
В результате, по подсчетам Алины, её недельный отпуск на Мальдивах стоил $1200, что сопоставимо, а в некоторых случаях и дешевле, чем отдых на популярных курортах Турции.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.