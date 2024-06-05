Мальдивы дешевле Анталии: как сэкономить на райских островах

Блогер опровергла миф о дороговизне Мальдив

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер Алина Матвеева опровергла миф о том, что отдых на Мальдивах доступен только за большие деньги. В своем видео она поделилась, как организовала недельный отпуск на этих прекрасных островах с белоснежными пляжами, потратив на него меньше, чем на поездку в популярную турецкую Анталию.

Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Ключевым фактором экономии стал выбор отеля. Вместо роскошных курортов Алина выбрала небольшой отель. Проживание в скромном, но комфортном номере с удобствами обошлось ей всего в $55 за ночь.

Питалась она преимущественно в бюджетных кафе, предпочитая местную кухню. Развлечениям она практически не уделяла внимание, предпочитая проводить дни, наслаждаясь пляжами и подводным миром.

В результате, по подсчетам Алины, её недельный отпуск на Мальдивах стоил $1200, что сопоставимо, а в некоторых случаях и дешевле, чем отдых на популярных курортах Турции.