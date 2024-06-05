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Как избежать мошенничества при бронировании жилья на летний отпуск

Эксперты рассказали про основные способы обмана туристов

Туризм

Летний отпускной сезон приближается, и путешественников могут ожидать не только приятные впечатления. Часто те, кто хочет сэкономить или проявляет излишнюю доверчивость, становятся жертвами мошенничества. Риск столкнуться с обманом существует как при подготовке к отпуску, так и непосредственно на курорте.

Эксперты рассказали про основные способы обмана туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

Жилье
Одним из наиболее распространенных мошенничеств является продажа путевок на фальшивых сайтах гостиниц и пансионатов. Такие сайты копируют дизайн настоящих, а фотографии отелей, номеров и территории соответствуют реальности. Единственно фальшивыми являются цены с привлекательными скидками и реквизиты для оплаты. Турист переводит деньги мошенникам, приезжает в отель, но там ничего не знают о его бронировании и оплате. Также мошенники создают сайты отелей, которые временно не работают или вовсе не существуют. Оплатив проживание в такой гостинице, турист может обнаружить на месте строительные леса или пустырь.

Такие уловки чаще всего обманывают тех, кто ищет жилье по низким ценам или спешит забронировать номер со скидкой. Туристы, встретив выгодное предложение, не проверяют подлинность сайта и не требуют копий документов у представителя компании. Иногда радушные хозяева выходят на связь по телефону, обещая встретить в аэропорту. Только позже человек понимает, что не знает ни настоящих контактов владельца жилья, ни точного адреса гостевого дома.

На курорте без четких планов найти жилье на месте также опасно. На перронах поездов местные жители предлагают снять жилье, представляясь доверительными бабушками. Они берут предоплату, обещают, что за туристом приедет родственник, но после получения денег исчезают.

Услуги
Даже если проблем с заселением не возникло, не стоит расслабляться. На курортах есть хитрецы, которые могут обмануть без интернета. Например, они предлагают сфотографироваться с экзотическими животными, передавая их туристам. Первоначальная цена за фото может быть доступной, но в процессе съемки у туриста появляются еще несколько питомцев, и платить приходится за всех.

Мошенники также могут предложить помощь в фотографировании ребенка с ростовой куклой или животными. Лжепрохожий обещает сделать фото незаметно и бесплатно, но просит воспользоваться телефоном туриста. Как только телефон оказывается в руках злоумышленника, он исчезает в толпе.

Работа
Еще один вид мошенничества связан с предложениями писать отзывы на отели и гостиницы. Мошенники обещают заработок в 20-30 тысяч рублей в месяц за удаленную работу. Однако перед началом требуется пройти онлайн-собеседование и открыть доступ к рабочему столу телефона. Таким образом мошенники получают доступ к установленным приложениям и кодам из СМС, что позволяет им красть данные и очищать счета.

Эксперты предупреждают, что чаще всего жертвами обмана становятся люди, стремящиеся отдохнуть почти даром или получить дорогие услуги с большой скидкой. Это, как правило, почти половина всех туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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